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Общество

Музыка родов войск, песни и танцы Победы: псковичей приглашают на концерт

Праздничный концерт «Пусть всегда будет солнце!» пройдёт в сквере центра помощи детям в Пскове 17 мая. В концерте примут участие детский духовой оркестр имени Александра Роора, детский эстрадный хор «Талантика» и театр хореографических миниатюр «Молчаливые», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

Мероприятие будет посвящено 80-летию Великой Победы. В программе концерта – музыка родов войск, песни и танцы Победы. Мероприятие состоится в сквере на улице Максима Горького, 23. Вход свободный.

«Юные музыканты подарят вам любимые произведения военной эпохи. Талантливые вокалисты порадуют гостей знакомыми мотивами, а танцоры закружат в любимых военных танцах. И конечно, не обойдётся без музыкальных сюрпризов!» – добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что большой фортепианный концерт, посвящённый 65-летию Псковского областного музыкального училища, пройдёт 14 мая.

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