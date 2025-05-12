Музыка родов войск, песни и танцы Победы: псковичей приглашают на концерт

21:37, 12 мая 2025, ПАИ

Праздничный концерт «Пусть всегда будет солнце!» пройдёт в сквере центра помощи детям в Пскове 17 мая. В концерте примут участие детский духовой оркестр имени Александра Роора, детский эстрадный хор «Талантика» и театр хореографических миниатюр «Молчаливые», сообщили ПАИ в комитете по культуре Псковской области.

Мероприятие будет посвящено 80-летию Великой Победы. В программе концерта – музыка родов войск, песни и танцы Победы. Мероприятие состоится в сквере на улице Максима Горького, 23. Вход свободный.

«Юные музыканты подарят вам любимые произведения военной эпохи. Талантливые вокалисты порадуют гостей знакомыми мотивами, а танцоры закружат в любимых военных танцах. И конечно, не обойдётся без музыкальных сюрпризов!» – добавили организаторы.

Ранее сообщалось, что большой фортепианный концерт, посвящённый 65-летию Псковского областного музыкального училища, пройдёт 14 мая.