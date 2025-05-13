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Общество

В этом году в Псковскую область переехало в два раза больше соотечественников, чем в прошлом

В этом году из Эстонии в Псковскую область уже переехали 22 соотечественника. Это вдвое больше числа переехавших из этой страны за весь 2024 год, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный комитет по труду и занятости.

Ранее сообщалось, что число покинувших Эстонию россиян превысило число прибывших впервые за 20 лет. В 2024 году в Эстонию приехали 600 граждан России, что стало почти трехкратным снижением в сравнении с 2019 годом, когда в балтийскую страну прибыли порядка 1,7 тыс. россиян. Количество российских мигрантов оказалось рекордно низким за 20 лет. Эти данные фиксируются на фоне общего оттока населения из Эстонии.

По данным регионального комитета по труду и занятости, с начала специальной военной операции в Псковскую область из стран, ведущих в отношении России недружественную политику, переселилось 764 человека. В тройке стран, из которых прибыло 79,6% соотечественников за январь – апрель текущего года, Эстония занимает третье место. В рамках государственной программы на территорию Псковской области за период с 2010 года по апрель 2025 года на постоянное место жительства переехали 12 387 соотечественников из 24 стран.

В Псковской области действует программа сопровождения переселенцев. В режиме «одного окна» власти региона помогают приезжающим оперативно оформить и перевести документы, определить детей в школу, предлагают варианты трудоустройства. В регионе второй год работает специально созданный центр содействия переселению «Соотечественник».

Как ранее отмечал губернатор Михаил Ведерников, «люди не просто переезжают, но и успешно вливаются в жизнь региона»: 71% переселившихся в прошлом году уже трудоустроены, пятеро стали участниками СВО.

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