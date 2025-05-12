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Общество

Эмиграция россиян из Эстонии достигла рекордного уровня за 20 лет

Миграционный поток из России в Эстонию снизился до исторического минимума, пишет RT со ссылкой на статью главного аналитика департамента статистики Эстонии Кристьяна Эрика Лоика.

Впервые за последние два десятилетия из Эстонии уехало больше россиян, чем приехало. Согласно опубликованным данным, в прошлом году в Эстонию переехали всего 600 граждан России – это втрое меньше по сравнению с 2019 годом.

Кроме того, в 2024 году общее количество людей, покинувших Эстонию, превысило число прибывших.

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