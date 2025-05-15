Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стало известно, какие темы волновали жителей Псковской области в майские праздники

Стало известно, какие темы волновали жителей Псковской области в майские праздники, сообщили ПАИ в Центре управления регионом (ЦУР).

По данным ЦУР, в Псковской области за это время зафиксировано 1 228 обращений. Большинство из них касается ЖКХ (43,7 %), на втором месте дороги (14,1 %), на третьем – благоустройство (11,9 %), на четвёртом – здравоохранение (10,7 %), на пятом – культура (8,2 %).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
15 мая 2025

Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая
15 мая 2025

От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
15 мая 2025

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»
15 мая 2025

Правовой способ вывести из серой зоны деятельность экскурсоводов предложили депутаты Северо-Запада
15 мая 2025

Возраст объектов культурного наследия стал темой обсуждения парламентариев Северо-Запада
15 мая 2025

Марамохинский камень-следовик привели в порядок в Пушкинском заповеднике
15 мая 2025

Михаил Ведерников: Администрация Великих Лук хладнокровно ушла от решения вернуть тепло в жилой фонд

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...