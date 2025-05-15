Стало известно, какие темы волновали жителей Псковской области в майские праздники

12:02, 13 мая 2025, ПАИ

Стало известно, какие темы волновали жителей Псковской области в майские праздники, сообщили ПАИ в Центре управления регионом (ЦУР).

По данным ЦУР, в Псковской области за это время зафиксировано 1 228 обращений. Большинство из них касается ЖКХ (43,7 %), на втором месте дороги (14,1 %), на третьем – благоустройство (11,9 %), на четвёртом – здравоохранение (10,7 %), на пятом – культура (8,2 %).