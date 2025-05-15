Стало известно, какие темы волновали жителей Псковской области в майские праздники
Стало известно, какие темы волновали жителей Псковской области в майские праздники, сообщили ПАИ в Центре управления регионом (ЦУР).
По данным ЦУР, в Псковской области за это время зафиксировано 1 228 обращений. Большинство из них касается ЖКХ (43,7 %), на втором месте дороги (14,1 %), на третьем – благоустройство (11,9 %), на четвёртом – здравоохранение (10,7 %), на пятом – культура (8,2 %).
От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
Правовой способ вывести из серой зоны деятельность экскурсоводов предложили депутаты Северо-Запада
Возраст объектов культурного наследия стал темой обсуждения парламентариев Северо-Запада