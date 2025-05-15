Участники СВО и члены их семей могут получить медико-психологическую поддержку

10:09, 15 мая 2025, ПАИ

Псковские бойцы, вернувшиеся из зоны СВО, и их близкие могут круглосуточно получить поддержку медицинского психолога, сообщается в Telegram-канале Комитета семей воинов Отечества.

Единый федеральный чат «КСВО. Разговор с психологами» работает круглосуточно. Помощь квалифицированных психологов доступна 24 часа в сутки, без выходных, для жителей всех регионов России независимо от часового пояса.

Чат создал Комитет семей воинов Отечества (КСВО) совместно с проектом «ЗдравКонтроль». Чат предоставляет анонимную, бесплатную психологическую поддержку по самым разным вопросам: тревожность, страхи, паническое состояние, выгорание, стресс после возвращения с фронта и переживания за близких.

Руководитель КСВО Юлия Белехова отметила, что психологическая помощь часто нужна «здесь и сейчас».

За время работы чат привлёк свыше 14 тысяч участников. Координатор чата, руководитель проекта «ЗдравКонтроль» Евгений Мартынов подчеркнул, что для многих, особенно жителей удалённых территорий, чат стал единственным способом получить квалифицированную помощь.

Присоединиться к чату и получить помощь можно по ссылке t.me/+-NlCAoiZghk2OTNi.

Ранее сообщалось, что участников СВО намерены освободить от земельного и транспортного налогов.