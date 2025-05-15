Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Руководители Театрально-концертной дирекции Псковской области станут гостями «Оглавления»

Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД, директор центра проектной деятельности Татьяна Мартынова станут гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 13 мая.

Изображение: ПАИ

Главной темой разговора станут итоги уникального масштабного иммерсивного спектакля «На нашей улице Победа!», а также ещё только предстоящие в мае форумы и другие активности.

Программа выйдет в прямой эфир в 14:00.

Видеотрансляция из студии «Серебряного дождя» в Пскове будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
15 мая 2025

Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая
15 мая 2025

От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
15 мая 2025

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»
15 мая 2025

Правовой способ вывести из серой зоны деятельность экскурсоводов предложили депутаты Северо-Запада
15 мая 2025

Возраст объектов культурного наследия стал темой обсуждения парламентариев Северо-Запада
15 мая 2025

Марамохинский камень-следовик привели в порядок в Пушкинском заповеднике
15 мая 2025

Михаил Ведерников: Администрация Великих Лук хладнокровно ушла от решения вернуть тепло в жилой фонд

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...