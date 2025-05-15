Руководители Театрально-концертной дирекции Псковской области станут гостями «Оглавления»
Генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД, директор центра проектной деятельности Татьяна Мартынова станут гостями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 13 мая.
Главной темой разговора станут итоги уникального масштабного иммерсивного спектакля «На нашей улице Победа!», а также ещё только предстоящие в мае форумы и другие активности.
Программа выйдет в прямой эфир в 14:00.
Видеотрансляция из студии «Серебряного дождя» в Пскове будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».
От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
Правовой способ вывести из серой зоны деятельность экскурсоводов предложили депутаты Северо-Запада
Возраст объектов культурного наследия стал темой обсуждения парламентариев Северо-Запада