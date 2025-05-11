11 тысяч зрителей собрал спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» в Пскове

14:59, 11 мая 2025, ПАИ

Спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!» собрал 11 тысяч зрителей, включая гостей и жителей Пскова, 9 Мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Благодарим каждого, кто посетил улицу нашей Победы, спасибо за ваши яркие эмоции и прекрасные отзывы», – отметили в пресс-службе.

Напомним, что в рамках мероприятия развернулся блошиный рынок, который представлял собой живой иммерсивный музей, наполненный аутентичными предметами тех лет. Жители и гости города смогли увидеть подлинные образцы военной техники и вооружения прошлого века. Также на улице работали городок настольных игр и многое другое.

Гостей вовлекли в театральные представления: улица ожила историями из жизни простых горожан – обычного водителя и механика, школьников, военных патрулей и хулиганов, влюблённых, фронтовиков и других. Подробности – в фоторепортаже по ссылке.

Отметим, что здание медиахолдинга «Медиацентр 60» также преобразилось в рамках спектакля-реконструкции «На нашей улице Победа!» на улице Ленина в Пскове.