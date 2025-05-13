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Общество

Студентка ПсковГУ стала финалисткой Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства

Студентка Псковского государственного университета Елизавета Колосова приняла участие в финале Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие, которое прошло в Москве, собрало более 60 победителей региональных этапов со всей страны.

Все финалисты получили сертификаты участников и памятные подарки. Победителям и призёрам вручили дипломы и денежные премии от «Деловой России».

Олимпиада состоялась при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества», истфака МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС.

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