Студентка ПсковГУ стала финалисткой Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства

13:09, 13 мая 2025, ПАИ

Студентка Псковского государственного университета Елизавета Колосова приняла участие в финале Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Мероприятие, которое прошло в Москве, собрало более 60 победителей региональных этапов со всей страны.

Все финалисты получили сертификаты участников и памятные подарки. Победителям и призёрам вручили дипломы и денежные премии от «Деловой России».

Олимпиада состоялась при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества», истфака МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС.