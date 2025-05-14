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Общество

Кадровый центр Себежского района помог участнику СВО успешно вернуться к мирной жизни

Кадровый центр Себежского района помог участнику специальной военной операции Александру Шевчуку успешно вернуться к мирной жизни, сообщили ПАИ в пресс-службе областного центра занятости населения.

В 2022 году Александр Шевчук был мобилизован и служил в 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ, защищая Родину на Луганском, Бердянском и других направлениях. В ходе боевых действий он получил тяжёлое осколочное ранение, но благодаря врачам восстановил тазобедренный сустав, хотя некоторые опорно-двигательные функции остаются нарушенными.

Несмотря на трудности, Александр Шевчук не сдался и в феврале 2025 года обратился в Себежский кадровый центр «Работа России». Там его признали безработным, поставили на учёт и оказали комплексную поддержку – социальную, психологическую и профориентационную. Специалисты помогли составить резюме и провести переговоры с работодателями.

В апреле Александр Шевчук принял участие в заседании клуба участников СВО и их семей «Za СВОих», открытого во всех муниципалитетах Псковской области в рамках регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На встрече представители местного сельскохозяйственного предприятия «Веть» предложили ему работу после прохождения реабилитации.

В начале мая Александр Шевчук вышел в поле в качестве тракториста-техника и доволен своим новым делом, отметили в пресс-службе.

«Я благодарен кадровому центру за оказанную поддержку. Знаю, что и руководство организации радо моему трудоустройству», – отметил Александр Шевчук.

Отметим, что клуб «Za СВОих» продолжает работу, регулярно проводя встречи и поддерживая связь с участниками.

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