«Лимоны у собаки»: одну из самых опасных болезней назвали псковские ветеринары

15:41, 13 мая 2025, ПАИ

Одной из самых опасных клещевых болезней собак является демодекоз. Клещ Demodex обитает в сальных железах кожи, что определяет его эпизоотологию, клинические проявления и диагностику, отличные от других клещевых заболеваний, сообщили ПАИ в Псковской областной ветеринарной лаборатории.

Заражение клещом Demodex между животными при контакте происходит редко, в основном через длительный контакт кожи заражённой матери со щенками во время кормления. Эта форма передачи часто встречается в питомниках недобросовестных заводчиков, поэтому при покупке щенка важно тщательно осмотреть его на наличие признаков болезни, уточнили эксперты.

В начале заболевания наблюдается лёгкое выпадение шерсти на морде, надбровьях и лапах, затем кожа утолщается, появляются чёрные точки. В зависимости от иммунитета животного возможно либо самоизлечение, либо развитие генерализованной формы.

Генерализованный демодекоз может быть чешуйчатым (менее тяжёлым, с утолщенной и покрасневшей кожей) или пустулезным (более опасным, с пузырьками и гнойными выделениями). Часто такая форма сопровождается вторичной гнойной инфекцией, подчеркнули сотрудники учреждения.

Для диагностики берут глубокий соскоб кожи до крови для выявления клещей. У собак с хорошим иммунитетом могут обнаруживаться комменсальные клещи без клинических признаков, лечение в этом случае не требуется, но при снижении иммунитета заболевание может проявиться.

Яйца демодексов имеют вытянутую лимонную форму. Обнаружение яиц, личинок и взрослых клещей в соскобе указывает на прогрессирование болезни и недостаточный иммунитет животного, что требует срочного комплексного лечения.

Чем раньше будет выявлено заболевание, тем легче его вылечить. Необходимо следить за состоянием кожи собаки, особенно у породистых щенков, и при первых признаках демодекоза обращаться к ветеринару, уточнили в лаборатории.