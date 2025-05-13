Штрафстоянка и суд: приставы заставили островичку погасить долг

16:04, 13 мая 2025, ПАИ

Жительница Островского района уплатила задолженность по штрафстоянке благодаря приставам, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Всё началось с того, что инспектор ДПС задержал её автомобиль и отправил его на специализированную стоянку компании «Исток». Однако женщина не забрала машину и не внесла плату за хранение.

Компания подала в суд иск о взыскании долга в размере 104 тысяч рублей за хранение автомобиля «Фольксваген», а также расходов на уплату государственной пошлины.

Исполнительный документ о взыскании долга передали в отделение судебных приставов Островского и Пыталовского районов.

Женщину уведомили о начале исполнительного производства и предупредили о том, что уклонение от исполнения судебного решения повлечёт за собой штрафные санкции, отметили в пресс-службе.

Для обеспечения своевременного погашения долга судебный пристав-исполнитель издал постановление о взыскании его с зарплаты и других доходов должника, а также ограничил выезд гражданки за пределы России. Эти меры, наряду с постановлением о взыскании исполнительского сбора в размере семи тысяч рублей, побудили женщину погасить задолженность.

Деньги в полном объёме были зачислены на депозитный счёт ведомства, после чего их перечислили взыскателю, уточнили в пресс-службе.