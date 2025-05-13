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Общество

Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области

Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.

  • Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области
  • Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
    Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области

Экспедиция прошла в рамках проекта «Укрепрайон», в ней приняли участие студенты из восьми регионов России, включая представителей новых территорий страны. Кроме того, к мероприятиям присоединились три иностранных участника.

74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» вместе с поисковиками отряда «Забытый батальон» провели работы по восстановлению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Они раскапывали и расчищали доты и блиндажи, где за всё время экспедиции удалось найти командирские звёздочки с фуражек Красной армии, монеты, перочинный нож, каски бойцов и немецкие гильзы с позиций противника.

Для участников и руководителей экспедиции выпустили ограниченную партию специальных открыток, которую подписали и отправили бойцам на фронт.

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