Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области

15:55, 13 мая 2025, ПАИ

Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области



Фото: комитет по молодёжной политике Псковской области











Экспедиция прошла в рамках проекта «Укрепрайон», в ней приняли участие студенты из восьми регионов России, включая представителей новых территорий страны. Кроме того, к мероприятиям присоединились три иностранных участника.

74 добровольца студенческого экспедиционного корпуса «Команда Арктики» вместе с поисковиками отряда «Забытый батальон» провели работы по восстановлению исторической памяти о героях Великой Отечественной войны. Они раскапывали и расчищали доты и блиндажи, где за всё время экспедиции удалось найти командирские звёздочки с фуражек Красной армии, монеты, перочинный нож, каски бойцов и немецкие гильзы с позиций противника.

Для участников и руководителей экспедиции выпустили ограниченную партию специальных открыток, которую подписали и отправили бойцам на фронт.