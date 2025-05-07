Командирские звёздочки, подкова, монеты: поисковики рассказали о находках в Себежском районе

18:14, 07 мая 2025, ПАИ

12-я «Вахта Памяти» Себежского укрепрайона работает с 30 апреля. За это время удалось обнаружить множество находок, пишет газета «Призыв».



Фото: Telegram-канал Владимира Бумакова



Фото: Telegram-канал Владимира Бумакова



Фото: Telegram-канал Владимира Бумакова



Фото: Telegram-канал Владимира Бумакова







Руководитель «Вахты Памяти» Владимир Бумаков рассказал, каких результатов удалось достигнуть. Так, сотни килограмм взорванного железобетона и арматуры подняли с нижнего уровня дота руками добровольцев «Команды Арктики». «КамАЗов шесть песка ребята точно вынесли из дота и просеяли вручную. Титанический труд. Но находки под песком оказались очень интересными», – подчеркнул он.

Поисковикам удалось найти командирские звёздочки с форменных красноармейских фуражек. В таком количестве в одном месте их нашли впервые.

Во взорванном доте также обнаружили личные вещи советского солдата, который 5–6 июля 1941 года сдерживал натиск немецких войск, рвущихся к Себежу. Четыре монеты 1935–1937 годов, перочинный ножик и подкову от советского армейского сапога подняли с разрушенного этажа сооружения.

Участники вахты рассказали, что фашисты вели по доту такой плотный огонь, что пули рвали металл на потолочных бронелистах. Эти следы обнаружили повсюду.

«Экспедиция в Себежский укрепрайон подошла к экватору, и к этому моменту участники студенческого экспедиционного корпуса уже сумели совершить немало важных находок. Но впереди у ребят ещё много работы!» – отметил Владимир Бумаков.