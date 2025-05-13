Бал Победы в Пскове перенесли из-за погоды

16:57, 13 мая 2025, ПАИ

Бал Победы в Пскове перенесли на вторник, 20 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Организаторы приняли решение перенести мероприятие в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Время и место бала остались прежними. Торжество начнётся в 18:00 на берегу реки Псковы у Советского (Троицкого) моста.

Бал Победы – это часть широкой программы праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, которые проходят в городе в мае. Фоторепортаж с репетиции бала, где было всё – вихрь эмоций, оркестр и танцевальные па – можно увидеть здесь.