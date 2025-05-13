Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бал Победы в Пскове перенесли из-за погоды

Бал Победы в Пскове перенесли на вторник, 20 мая, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского городского молодёжного центра.

Репетиция Бала Победы в Пскове. Фото: ПАИ

Организаторы приняли решение перенести мероприятие в связи с неблагоприятным прогнозом погоды. Время и место бала остались прежними. Торжество начнётся в 18:00 на берегу реки Псковы у Советского (Троицкого) моста.

Бал Победы – это часть широкой программы праздничных мероприятий, посвящённых 80-летию Великой Победы, которые проходят в городе в мае. Фоторепортаж с репетиции бала, где было всё – вихрь эмоций, оркестр и танцевальные па – можно увидеть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 мая 2025

Бал Победы в Пскове перенесли из-за погоды
13 мая 2025

Медицинский автобус запустила Островская межрайонная больница для филиалов
13 мая 2025

Мальчик с козой, гармонист и любовный треугольник: 24 сцены сыграли на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа» в Пскове
13 мая 2025

«В чем провинился пеликан?»: владелец экзотических животных прокомментировал запрет на их содержание в домах
13 мая 2025

Псковские археологи начали сезон на раскопках в Гдове
13 мая 2025

Поисковая студенческая экспедиция завершилась в Псковской области
13 мая 2025

Самые подорожавшие продукты назвали в Псковской области
13 мая 2025

«Лимоны у собаки»: одну из самых опасных болезней назвали псковские ветеринары

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...