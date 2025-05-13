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Общество

Более 50 костюмов предоставил «Ленфильм» для спектакля-реконструкции в Пскове

Масштабную работу по поиску костюмов эпохи 1940-х годов провели перед подготовкой к спектаклю-реконструкции «На нашей улице Победа!», который прошёл в Пскове 9 Мая. Об этом рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Александр Робин и Татьяна Мартынова. Фото: ПАИ

Особую сложность вызвал поиск обуви. «Собирали с помощью теории пяти рукопожатий. Отовсюду», – рассказала Татьяна Мартынова.

В частности, помощь оказал «Ленфильм» – более 50 костюмов взяли именно там. Также костюмы искали на блошиных рынках, в бабушкиных шкафах, секонд-хендах и псковских театральных центрах. Для спектакля собрали почти двести костюмов периода 1938–1945 годов, уточнили гости эфира.

Фото: ПАИ

На поиск и подбор одежды ушло три выходных дня с утра до вечера. «Друзья, коллеги и реконструкторы активно помогали отслеживать вещи, строго соблюдая временные рамки эпохи», – отметили гости программы «Оглавление».

На спектакле-реконструкции была площадка с блошиным рынком, где псковичи могли увидеть вещи 1940-х годов, напомнили они.

Посмотреть, как проходил спектакль-реконструкция «На нашей улице Победа!», можно в нашем фоторепортаже.

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