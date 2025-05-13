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Общество

Юношей и девушек из Псковской области приглашают поступить в военные вузы на бюджетной основе

Абитуриенты могут подать заявление в вузы Минобороны России до 1 августа 2025 года. Какие учебные заведения занимаются подготовкой военных специалистов на бюджетной основе, о требованиях и порядке поступления, рассказали ПАИ в военном комиссариате Псковской области.

Подготовка офицеров осуществляется в ведущих вузах, в основном по наукоемким и высокотехнологичным специальностям. Образование по военной специальности можно получить в ряде учебных заведений, среди которых Военная академия связи (Санкт-Петербург), Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова (Санкт-Петербург), Военно-морская академия имени адмирала Ф. Ф. Ушакова (Санкт-Петербург), Военный университет имени А. Невского (Москва), военная академия РХБЗ имени С. К. Тимошенко (Кострома), Военная академия РВСН (Балашиха, Московская область).

Для поступления необходимо иметь гражданство РФ, среднее образование (11 классов), возраст от 16 до 22 лет (для юношей) или до 24 лет (для прошедших военную службу). Абитуриенты должны обладать крепким здоровьем, хорошей физической подготовкой, быть профпригодны.

Для поступления необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку, математике (профиль) и дополнительным предметам (физика, информатика, история, обществознание, география или иностранный язык). Стать офицерами Вооруженных Сил России могут стать не только юноши, но и девушки.

Среди преимуществ обучения: бесплатное образование, денежное довольствие после заключения первого контракта, бесплатное обмундирование, питание, проживание, льготы и соцпакет для военнослужащих и их семей, участие в программе обеспечения жильем, выход на пенсию после 20 лет выслуги, время обучения засчитывается в трудовой и воинский стаж.

Минимальные баллы ЕГЭ для поступления указаны на сайте Минобороны в разделе «Образование».

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