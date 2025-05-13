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Общество

Театрально-концертной дирекции Псковской области исполняется десять лет

Театрально-концертной дирекции Псковской области исполняется десять лет, рассказали генеральный директор учреждения Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Александр Робин и Татьяна Мартынова. Фото: ПАИ

Десять лет культурному учреждению исполнится 25 мая 2025 года, уточнили гости эфира.

Театрально-концертная дирекция Псковской области является главным мультикультурным центром региона, в неё входят Псковская областная филармония и Псковский областной театр кукол. Помимо концертов, спектаклей, кинопоказов, дирекция проводит городские и областные праздники, музыкальные и театральные фестивали.

Напомним, что в день десятилетия региональной ТКД в Пскове пройдёт гастрономический фестиваль «Моя еда». Подробнее об этом мероприятии читайте здесь.

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