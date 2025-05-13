Мастер-классы, показ мод, концерт этнической музыки: как пройдёт фестиваль «Моя еда» в Пскове

21:13, 13 мая 2025, ПАИ

Гастрономический фестиваль «Моя еда» в Пскове в этом году посвящён яйцу – универсальному и полезному продукту, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и заместитель гендиректора ТКД Татьяна Мартынова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 мая.

Фестиваль пройдёт в парке Строителей 25 мая. Мероприятие начнётся в 12:00. Особенность фестиваля – практическая часть. Гости узнают около 20 способов правильно разбивать яйца подручными инструментами и научатся готовить шакшуку, пельмени с яйцами, меренговый рулет и яйцо пашот.

В рамках фестиваля состоится дефиле «Этномода» – показ коллекций десяти псковских модельеров, создающих одежду с этническими мотивами. Девушки пройдут по подиуму, а специалисты расскажут о происходящем на сцене. Также для гостей откроется шоурум, где можно будет приобрести представленные коллекции.

Фестиваль объединит две сцены – кулинарную и модную, а между показами выступит певица Йоко с этномузыкальными композициями под диджейские ритмы. Организаторы приглашают всех поваров, желающих принять участие, обращаться в Театрально-концертную дирекцию Псковской области.

Фестиваль реализуют в рамках нацпроекта «Семья» при поддержке правительства Псковской области.

Гастрономический фестиваль «Моя еда» проходит уже несколько лет. В прошлом году гастрофестиваль был посвящён пельменям, тогда мероприятие посетило 6 000 человек.