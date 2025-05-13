Горячая линия по вопросам детского отдыха работает в Псковской области

23:18, 13 мая 2025, ПАИ

С 12 мая в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области работает тематическая горячая линия, посвящённая вопросам детского отдыха, качества и безопасности детских товаров. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

С 12 по 23 мая специалисты ведомства готовы ответить на вопросы, касающиеся безопасности и качества детской одежды, обуви, игрушек, питания и книжной продукции, помочь оформить претензии к продавцам, дать рекомендации по выбору организации для детского отдыха и по правильной подготовке ребёнка к поездке в лагерь.

Перечень телефонов горячей линии:

в Пскове, Псковском, Гдовском, Стругокрасненском, Плюсском районах – (8 8112) 72-18-02 (детский отдых) и 62-25-03 (детские товары);

в Невельском, Пустошкинском, Себежском районах – (8 811-51) 2-15-94 (детский отдых) и 2-60-50, 2-54-02 (детские товары);

в Красногородском, Новоржевском, Опочецком районах – (8 811-38) 2-26-36 (детский отдых) и 2-24-23 (детские товары);

в Пушкиногорском районе – (8 811-46) 2-14-53;

в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах – (8 811-52) 3-28-98 (детский отдых) и 3-20-07 (детские товары);

в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом, Усвятском районах – (8 811-53) 7-62-42 (детский отдых) и 7-70-96 (детские товары);

в Дедовичском, Порховском, Дновском районах – (8 811-34) 2-44-71 (детский отдых).

Получить консультацию круглосуточно можно получить в едином консультационном центре Роспотребнадзора по номеру 8-800-555 49 43, звонки принимаются бесплатно.