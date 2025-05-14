Дмитрий Мельцер назначен исполняющим обязанности главврача Порховской межрайонной больницы

12:25, 14 мая 2025, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко представила коллективам Порховской межрайонной больницы и Дновского филиала нового и. о. главного врача Дмитрия Мельцера. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Ранее он с 2020 года возглавлял Стругокрасненскую межрайонную больницу.

«Дмитрий Александрович пять лет работает в системе здравоохранения Псковской области. Он пришёл к нам в трудный период пандемии коронавируса, сумел выстроить работу в Стругах Красных и Плюсском филиале, приобрёл необходимый управленческий опыт, - отметила Марина Гаращенко. - Теперь он будет исполнять обязанности главного врача до проведения конкурса на замещение вакантной должности, на который может заявиться любой желающий».

Ирина Иванова, исполнявшая обязанности до сегодняшнего дня, возвращается на свою прежнюю должность заместителя по лечебной работе.

Дмитрий Мельцер сообщил, что будет делать упор на командную работу: «В своей деятельности я придерживаюсь принципов слаженной командной работы, так было в Стругах Красных, уверен, так будет и здесь».

Новый и. о. главврача отметил, что медики должны соответствовать морально-этическим стандартам, поэтому все вопросы должны решаться внутри медицинской организации.

«Не буду скрывать, мне очень нравится работать в Псковской области, в регионе сложился хороший коллектив главных врачей, комитета по здравоохранению, поэтому нерешаемых вопросов нет, - заявил Дмитрий Мельцер. - Даже если вы сразу не знаете, что ответить пациенту, не оставляйте его один на один с его проблемой - возьмите паузу, обменяйтесь контактами и потом уже сообщите пациенту, что делать дальше. Псковская область - маленький регион, и у нас есть возможность работать с каждым пациентом индивидуально. Сегодня современные тенденции медицины - это профилактическая работа. На это будем делать упор и мы. Работы очень много, но, уверен, у нас все получится».

Напомним, что Порховская межрайонная больница находится в процедуре реорганизации. К ней присоединятся Бежаницкая межрайонная больница и Дедовичская районная больница. Основная цель объединения - улучшение качества и доступности медицинской помощи вне зависимости от места проживания пациента, объединение кадровых ресурсов для большего охвата населения врачами-специалистами.