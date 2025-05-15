Андрей Беляев: ФКГС - это полностью отвечающий запросам и интересам жителей проект

08:19, 15 мая 2025, ПАИ

Программа «Формирование комфортной городской среды» - это полностью отвечающий запросам и интересам жителей проект, заявил глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

«Великие Луки являются постоянным участником федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», и за это время на территории города преобразилось множество общественных территорий, благоустройство которых было проведено в рамках реализации этой социально значимой программы. Данные объекты стали излюбленными местами для отдыха и досуга горожан, знаковыми для города Великие Луки. И это закономерно. Ведь именно от самих жителей поступают предложения о включении объектов в перечень для голосования в рамках программы, и именно жители, сами, своим активным участием в голосовании на сайте программы определяют объект для благоустройства», - сказал он.

Уникальность и ценность федеральной программы заключается в том, что это полностью народный, отвечающий запросам и интересам жителей проект, позволяющий решать актуальные, самые востребованные у жителей вопросы благоустройства отдельных территорий населённых пунктов нашей страны, добавил глава администрации.

«Очень важно, чтобы жители активно пользовались этой замечательной возможностью самим определять облик своего города, которая предоставлена нам президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и федеральной властью», - отметил Андрей Беляев.

Всего на сегодня проголосовали почти 4,6 тысячи жителей города.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется все больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдаленные территории. Наша задача - оправдать оказанное доверие людей, сделать все, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», - отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.