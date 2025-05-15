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Общество

Слушать пение соловья советует сегодня народный календарь

День памяти князей-страстотерпцев Бориса и Глеба отмечается сегодня, 15 мая, пишет calend.ru.

С этого дня начиналась посадка огурцов и тыкв. Также продолжали засеивать поля, приговаривая: «Борис и Глеб сеют хлеб».

Кроме того, с Бориса и Глеба начинают петь соловьи. Громкое пение предвещает скорое лето. А если соловей поет всю ночь, то следующий день обещает быть солнечным. Если соловья услышать раньше, чем кукушку, то все лето проживешь счастливо.

Этот день бурно праздновали и купцы, надеясь получать за это барыши весь год. Успешный год сулила и удачная продажа чего-либо в этот день.

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