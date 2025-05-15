Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:45, 15 мая 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали в Псковской области 14 мая, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Так, огонь повредил дворники автомобиля Lada Granta, который стоял на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Предположительная причина – поджог. Возгорание потушили до прибытия пожарных.

Кроме того, автомобиль Volkswagen Passat 1994 года выпуска сгорел на Малой Пачковке в Печорах. Предварительно, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.