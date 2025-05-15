Два пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
Два пожара ликвидировали в Псковской области 14 мая, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, огонь повредил дворники автомобиля Lada Granta, который стоял на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Предположительная причина – поджог. Возгорание потушили до прибытия пожарных.
Кроме того, автомобиль Volkswagen Passat 1994 года выпуска сгорел на Малой Пачковке в Печорах. Предварительно, пожар случился из-за короткого замыкания электропроводки.
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