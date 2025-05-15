Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»
Скрипачи из Красногородского округа Николай и Александра Антиконы приняли участие в съёмках передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом пишет газета «Заря».
Съёмки прошли в конце апреля, супруги исполнили композицию «Шторм Вивальди». Передача была посвящена теме лета.
Николай Антикона сообщил, что восстанавливает здоровье после плотного гастрольного графика в Красногородском районе. Александра Антикона сказала, что приглашение на передачу поступило, когда Николай находился в больнице из-за отмены тура. Решение об участии приняли за десять дней до съёмок, когда состояние здоровья Николая улучшилось.
На передаче обсуждались семейные ценности, жизнь на природе, вопросы сиротства и патриотизма. Все артисты выступали вживую.
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