Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»

12:52, 15 мая 2025, ПАИ

Скрипачи из Красногородского округа Николай и Александра Антиконы приняли участие в съёмках передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом пишет газета «Заря».

Съёмки прошли в конце апреля, супруги исполнили композицию «Шторм Вивальди». Передача была посвящена теме лета.

Николай Антикона сообщил, что восстанавливает здоровье после плотного гастрольного графика в Красногородском районе. Александра Антикона сказала, что приглашение на передачу поступило, когда Николай находился в больнице из-за отмены тура. Решение об участии приняли за десять дней до съёмок, когда состояние здоровья Николая улучшилось.

На передаче обсуждались семейные ценности, жизнь на природе, вопросы сиротства и патриотизма. Все артисты выступали вживую.