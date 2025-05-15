Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»

Скрипачи из Красногородского округа Николай и Александра Антиконы приняли участие в съёмках передачи «Привет, Андрей!» Андрея Малахова на телеканале «Россия 1». Об этом пишет газета «Заря».

Фото: газета «Заря»

Съёмки прошли в конце апреля, супруги исполнили композицию «Шторм Вивальди». Передача была посвящена теме лета.

Николай Антикона сообщил, что восстанавливает здоровье после плотного гастрольного графика в Красногородском районе. Александра Антикона сказала, что приглашение на передачу поступило, когда Николай находился в больнице из-за отмены тура. Решение об участии приняли за десять дней до съёмок, когда состояние здоровья Николая улучшилось.

На передаче обсуждались семейные ценности, жизнь на природе, вопросы сиротства и патриотизма. Все артисты выступали вживую.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

С июля в Псковской области изменится тариф на газ
15 мая 2025

Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале
15 мая 2025

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского
15 мая 2025

Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
15 мая 2025

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
15 мая 2025

Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая
15 мая 2025

От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
15 мая 2025

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...