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Общество

Псковичи могут сдать макулатуру на переработку

Псковский городской молодёжный центр запустил весеннюю акцию по сбору макулатуры. До 30 мая жители города могут привезти в молодёжный центр (улица Максима Горького, 15) любой подходящий материал: газеты, журналы, книги без твёрдых обложек, тетради, офисную бумагу и картон. Об этом ПАИ сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

Организаторы также обращают внимание на необходимость удаления сторонних элементов – металлических скоб и кусочков скотча.

«Особенно актуально данное мероприятие в конце учебного года, когда многие школьники и студенты освобождают шкафы от многочисленных исписанных тетрадей. Всю принятую макулатуру переправят на предприятия вторичной переработки, что уменьшит потребность в вырубке лесов», – отметила организатор акции Кристина Яковлева.

Пункт приёма макулатуры будет работать по будням с 10:00 до 18:00. Также можно согласовать визит заранее по телефону 56-44-44.

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