Александр Гончаренко – о ФКГС: Голосование определяет будущее Пскова

09:40, 16 мая 2025, ПАИ

Программа «Формирование комфортной городской среды» – уникальная возможность для псковичей напрямую влиять на облик своего города и создавать более удобное и приятное пространство для жизни, заявил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Уникальность этой программы заключается в её демократичности и ориентированности на мнение жителей. Именно псковичи решают, какие территории нуждаются в благоустройстве, какие проекты необходимо реализовать в первую очередь и как должна выглядеть обновлённая городская среда», – подчеркнул Александр Гончаренко.

Он отметил, что участие в голосовании – это не просто формальность, а голос, определяющий будущее Пскова.

«Благодаря этой программе уже удалось преобразить многие общественные пространства: парки, скверы, дворы, набережные. Но работа на этом не заканчивается. Город постоянно развивается, и появляются новые потребности и возможности для улучшения», – заключил председатель гордумы.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более 100 общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.