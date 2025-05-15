Областная прокуратура начала проверку после сообщений о пропаже в Острове 15-летней девушки

16:35, 15 мая 2025, ПАИ

Прокуратура Псковской области по поручению прокурора Андрея Мошкова начала проверку после сообщений о пропаже в Острове 15-летней Анастасии Рудовой. Об этом ПАИ сообщили в надзорном ведомстве.

Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям или бездействию виновных лиц.

«Прокурорской проверкой также будет установлено соблюдение органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства об охране жизни и здоровья детей. Прокурор области поставил результаты проверки на личный контроль», – подчеркнули в прокуратуре.

Девушка, напомним, пропала 13 мая. Всех, кто обладает информацией о её местонахождении, просят обратиться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.