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Опочецкие студенты прошли в финал международной олимпиады «IT-Планета 2025»

Студенты из Опочецкого индустриально-педагогического колледжа прошли в финал международной олимпиады «IT-Планета 2025», сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

​Опочецкие студенты прошли в финал международной олимпиады «IT-Планета 2025». Фото здесь и далее: комитет по образованию Псковской области

Владислав Гайдовский, Алина Ефимова, София Иванова и Анастасия Михайлова презентовали свою разработку «КотоБудка» на онлайн-защите. Это будка с обогревом, которая предназначена для помощи бездомным животным.

Команда также подготовила документацию к проекту. Она включает в себя техническое описание робототехнического устройства, анализ существующих аналогов и экономическое обоснование проекта.

Всего к участию в финале приглашены 360 студентов и выпускников вузов и колледжей России и стран СНГ. В отборочных этапах приняло участие более 20 тысяч человек. Финал олимпиады пройдёт в Москве.

Отметим, что олимпиада проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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