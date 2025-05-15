Молодёжь ПсковГУ приглашают на Всероссийский форум молодых студенческих семей

19:36, 15 мая 2025, ПАИ

Молодёжь ПсковГУ приглашают на Всероссийский форум молодых студенческих семей, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

В форуме могут принять участие семьи в возрасте от 18 до 35 лет, где хотя бы один из супругов является студентом или преподавателем ПсковГУ. Мероприятия пройдут с 6 по 9 июля в Подмосковье.

Организаторы подготовили тематические площадки, мастер-классы, круглые столы и дискуссии с экспертами. Также пройдут встречи с представителями Правительства РФ, Госдумы и федеральных органов власти. Кроме того, подготовлена специальная программа для детей от пяти до десяти лет.

Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию по ссылке, указанной на сайте вуза.