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Общество

Любоваться Псковом с колеса обозрения 17 мая можно будет до двух часов ночи

17 мая любоваться Псковом с колеса обозрения в парке развлечений «Волшебная гора» можно будет до двух часов ночи, сообщается в телеграм-канале парка.

Кроме того, во время акции «Ночь в парке» с 19:00 до 20:00 можно побывать на бесплатном анимационном показе с палеонтологами. Пришедшие узнают интересные факты о древней жизни на Земле. При посещении любого аттракциона операторы вручат в подарок светящийся браслет.

Эта акция действует с 20:00 до 2:00. До того же времени будет работать и колесо обозрения.

Напомним, 1 мая в парке аттракционов открылся ещё и «Динопарк» с моделями динозавров и интерактивными экспозициями.

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