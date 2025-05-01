Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Концерт в честь открытия «Динопарка» на «Волшебной горе» пройдёт в Пскове

Концерт в честь открытия «Динопарка» в парке развлечений «Волшебная гора» пройдёт в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Фото: телеграм-канал парка

Концерт пройдёт с 12:00 до 13:00. В «Динопарке» уже установлены модели динозавров и интерактивные экспозиции. Также сегодня в парке развлечений состоится шоу мыльных пузырей.

Ранее парк аттракционов опубликовал программу мероприятий в майские праздники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












01 мая 2025

«Профсоюзная регата» стартовала на реке Великой
01 мая 2025

Радиоэлектронная отрасль вносит огромный вклад в дело общей победы – Людмила Зеркаль
01 мая 2025

Завершилась годовая программа обучения для наставников «Орлят России» в Псковской области
01 мая 2025

Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
01 мая 2025

Этап экспертных собеседований стартовал для участников программы «Герои земли Псковской»
01 мая 2025

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём Труда
01 мая 2025

Концерт в честь открытия «Динопарка» на «Волшебной горе» пройдёт в Пскове
01 мая 2025

Андрей Стегний: Празднование Первомая в этом году имеет особое значение

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...