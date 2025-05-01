Концерт в честь открытия «Динопарка» на «Волшебной горе» пройдёт в Пскове

10:02, 01 мая 2025, ПАИ

Концерт в честь открытия «Динопарка» в парке развлечений «Волшебная гора» пройдёт в Пскове сегодня, 1 мая. Об этом сообщается в телеграм-канале парка.

Концерт пройдёт с 12:00 до 13:00. В «Динопарке» уже установлены модели динозавров и интерактивные экспозиции. Также сегодня в парке развлечений состоится шоу мыльных пузырей.

Ранее парк аттракционов опубликовал программу мероприятий в майские праздники.