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Псковские врачи провели мастер-класс по УЗИ-диагностике для херсонских медиков

Псковские специалисты провели мастер-класс по ультразвуковой диагностике сердечно-сосудистой системы для врачей Скадовской центральной районной больницы. Об этом ПАИ сообщили в Министерстве здравоохранения Херсонской области.

Мастер-класс для херсонских медиков провели заместитель главного врача псковского сосудистого центра Алина Кузуб и врач-кардиолог высшей категории Александр Андросович.

«У нас, тех, кто приехал, я считаю, есть большой опыт организационной и лечебной работы. И прежде всего для себя задачей видим помочь здесь организовать работу так, чтобы люди получали своевременную, доступную стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь», – подчеркнул псковский врач-кардиолог.

Особое внимание псковские специалисты уделили освоению современных методик быстрой и точной оценки состояния пациентов с использованием ультразвука непосредственно у постели больного, так называемого метода «прикроватного УЗИ».

Инициатива позволила медицинским работникам расширить спектр диагностических возможностей и повысить качество оказываемой помощи пациентам в сложных клинических ситуациях, отметили в Министерстве здравоохранения Херсонской области.

Ранее псковские врачи поделились опытом работы с медиками из Херсонской области.

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