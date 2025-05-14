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Псковские врачи поделились опытом работы с медиками из Херсонской области

Встреча с участием специалистов из Псковской области состоялась в Скадовской центральной районной больнице Херсонской области. Врачи поделились опытом диагностики и лечения неврологических и кардиологических заболеваний, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

Псковские врачи поделились опытом работы с медиками из Херсонской области. Фото здесь и далее: Telegram-канал «Шефская помощь | Херсонская область»

В ходе мероприятия замглавврача регионального сосудистого центра Алина Кузуб представила два доклада: «Работа РСЦ/ПСО на примере Псковской области» и «Острый инфаркт миокарда с/без подъёма ST». Кроме того, врач-рентгенолог отделения рентгеновской компьютерной томографии Елена Овчинникова поделилась информацией о значении КТ и МРТ в процессе установления диагноза. Заведующий кардиологическим отделением для пациентов с острым инфарктом миокарда врач-кардиолог Александр Андросович выступил с темой «Роль ЭхоКГ/ЭКГ в диагностике инфаркта миокарда».

«Встреча прошла в живом формате с обсуждением практических кейсов и обменом опытом, что стало важным вкладом в повышение качества медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Напомним, что бригада медицинских специалистов из Псковской областной клинической больницы отправилась в Херсонскую область. Командировка рассчитана на месяц.

С 14 по 29 мая врачи проведут серию медицинских приёмов в Скадовской ЦРБ, а с 30 мая по 15 июня – в Генической ЦРБ.

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