Водоём на улице Шафранского лидирует в голосовании за благоустройство в Пыталовском округе

15:30, 16 мая 2025, ПАИ

В Пыталовском муниципальном округе продолжается голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2026 году по программе «Формирование комфортной городской среды». Жители округа выбирают одну из пяти общественных территорий. Об этом сообщила глава округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.

В настоящее время лидирует общественная территория возле дома № 6 на улице Шафранского в Пыталово (благоустройство водного объекта на территории Детского парка) – 882 голоса.

За благоустройство детской площадки между домами № 14 и 16 на улице Белорусской в Пыталово отдано 150 голосов.

На третьем месте находится детская площадка между домом № 42а на улице Красноармейской и домом № 15 на улице Шафранского в Пыталово (112 голосов).

На сегодняшний день всего в голосовании приняли участие 1 288 человек, подчеркнула Вера Кондратьева.

Выбор можно осуществить дистанционно на сайте проекта до 12 июня 2025 года. Кроме того, проголосовать можно через волонтёров, которые находятся в оживлённых местах города.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более 100 общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.