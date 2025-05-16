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Общество

Гипертония чаще всего дебютирует у псковичей 40-50 лет

Гипертония может появиться в любом возрасте, но чаще всего дебютирует в 40-50, сообщил и. о. заместителя главврача по лечебной части Псковской городской поликлиники врач-терапевт Михаил Жуков в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По словам эксперта, есть случаи, когда гипертония впервые проявляется у молодых людей 18-25 лет.

Михаил Жуков. Фото: ПАИ

Михаил Жуков предупредил, что гипертония – состояние, при котором нужно принимать лекарства, чтобы в перспективе не чувствовать себя плохо, потому что, как правило, болезнь протекает незаметно, исподволь, в связи с этим люди не хотят «принимать химию», боятся «посадить печень».

«Когда ничего не болит, кажется, что всё хорошо. Цифры высокого давления чаще всего выявляются случайно. Но хорошо всё до поры, потому что высокое давление приводит к необратимым изменениям в виде инфарктов и инсультов, поэтому лучше заниматься профилактикой», - пояснила первый заместитель главврача Псковской городской поликлиники Альбина Ханбабаева.

Альбина Ханбабаева. Фото: ПАИ

Медик добавила, что дополнительными факторами риска является алкоголь, курение, в том числе пассивное, ожирение, недосып, стресс и малоподвижный образ жизни. «Причём любые дозы алкоголя опасны», - напомнила Альбина Ханбабаева.

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