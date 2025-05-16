Мастер-класс «Цветок Победы» проведут в Пушкинском заповеднике

16:02, 16 мая 2025, ПАИ

17 мая, в субботу, – единственный день, когда в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будут проводить новый мастер-класс «Цветок Победы». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Участники этого музейного занятия под началом мастериц из Центра творческих музейных программ Пушкинского заповедника смогут своими руками создать украшение в виде красной гвоздики – символа чести, свободы и вечной памяти о героях. Алый победный цветок будет выполнен в технике сырого валяния войлока, отметили сотрудники музея.

Этот мастер-класс – один из пунктов программы Всероссийской акции «Ночь музеев» в «Михайловском». В заповеднике напомнили, что Центр творческих музейных программ находится в музейном комплексе, расположенном в деревне Бугрово Пушкиногорского района.

Ранее сообщалось, что в программу акции, которая завтра пройдёт по всей стране и в год 80-летия Великой Победы, названа «Герои», в Пушкинском заповеднике включили ряд экскурсий и бесед. А центральным событием «Ночи…» в «Михайловском» станет историческая реконструкция «Май 1945 года».

Полная программа «Ночи музеев» с указанием времени и места проведения того или события, с возрастными рекомендациями для его участников и другой полезной информацией уже опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – май – Всероссийская акция «Ночь музеев». Презентация новых музейных программ».