Историческая реконструкция победного 9 мая пройдёт в «Михайловском» в рамках «Ночи музеев»

13:23, 11 мая 2025, ПАИ

Большую программу к Всероссийской акции «Ночь музеев», которая пройдёт 17 мая, подготовил для жителей и гостей региона Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В свете главной темы акции в год 80-летия Великой Победы – «Герои» – в музее решили, насколько это возможно, подробно рассказать гостям историю Пушкиногорского района и музея в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления района.

Так, специально к «Ночи» этого года в Пушкинском заповеднике подготовили историческую реконструкцию «Май 1945 года». Её сценарий написан с опорой на архивные материалы, в том числе на записанные воспоминания жителей Пушкинских Гор о событиях 80-летней давности.

«Наши гости смогут пережить волнующие минуты – услышать по радио объявление Победы над фашистской Германией, присоединиться к народному ликованию, побывать на торжественном митинге и сходе деревенских жителей и вникнуть в планы восстановления района, в том числе организации субботников в Пушкинском заповеднике», – рассказали в музее, добавив, что как и в те памятные годы, перед собравшимся на сход народом выступит районная агитбригада, а потом будут организованы танцы под гармонь.

Для тех, кто предпочитает интерактиву более «академические», традиционные формы передачи и получения информации, в музее подготовили тематические лекции и экскурсии. Включён в общую программу «Ночи» даже особый мастер-класс «Цветок Победы», на котором можно будет побывать только в день акции, 17 мая.

Полная программа «Ночи музеев» с указанием часа и места проведения того или события, с возрастными рекомендациями для его участников и другой полезной информацией уже опубликована на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий – Май – Всероссийская акция «Ночь музеев». Презентация новых музейных программ».

Ранее сообщалось, что в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в канун 9 Мая была открыта выставка «Быть достойными Великой Победы», на которой можно увидеть раритеты из разных фондовых коллекций музея, а также несколько вещей и документов из частных собраний.