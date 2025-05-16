Правила безопасного отдыха на воде напомнили псковичам

17:53, 16 мая 2025, ПАИ

Правила безопасного отдыха на воде во время прогулок на судах, катамаранах и сплавах на сапах напомнили псковичам в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Несмотря на плохую погоду, псковичей и гостей города это не пугает. На предстоящих выходных отдыхающим будет предложен широкий выбор водных развлечений: экскурсии по водоёмам региона на катерах и акватакси, прогулки и сплавы на сапах, а также прокат лодок и катамаранов. Однако инспекторы ГИМС рекомендуют помнить и соблюдать правила безопасности.

Пассажирам, находящимся на водном транспорте, необходимо придерживаться ряда правил безопасности. Самостоятельная высадка или посадка разрешена только после полной подачи трапа и швартовки судна. Двигаться вдоль борта на причале также запрещено. Подниматься на борт следует исключительно по трапу, предназначенному для пассажиров. Выходить и находиться на площадках, которые не имеют ограждений, строго запрещено. Также запрещено курение в неустановленных местах и перевешиваться за борт судна. Запрещается провозить и использовать огнеопасные и взрывчатые вещества.

Помимо этого, строгие правила, которые необходимо соблюдать для обеспечения безопасности, действуют на лодках и катамаранах. Запрещается перегружать лодку сверх установленной нормы, а также разрешается пользоваться ею детям до 16 лет только в сопровождении взрослых. Кроме того, не допускается брать в лодку детей младше семи лет. Пассажирам строго запрещено пересаживаться с одного места на другое и переходить с одного плавательного средства на другое. Также недопустимо раскачивать лодку, прыгать с неё в воду и кататься в вечернее и ночное время.

Также существуют определённые ограничения на сапбордах. Запрещается перегружать доску, использовать подвесной мотор, пересекать судовой ход, а также приближаться к маломерным судам и другим транспортным средствам. Кроме того, не рекомендуется кататься в тёмное время суток, при ограниченной видимости и в неблагоприятных погодных условиях.

«Самое главное правило – не забудьте надеть на себя спасательный жилет, он убережёт вас при возникновении внештатной ситуации, связанной с опрокидыванием лодки или выпадением за борт!» – заключили в ведомстве.