Дождь и 18 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 мая

12:26, 17 мая 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Синоптики прогнозируют дождь, местами небольшой.

Будет дуть ветер северо-восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем ожидается от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление будет низким.

Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на Северо-Западе в выходные.