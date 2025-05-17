Дождь и 18 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 18 мая
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 18 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Синоптики прогнозируют дождь, местами небольшой.
Будет дуть ветер северо-восточных направлений со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +7 до +12 градусов, днем ожидается от +13 до +18 градусов. Атмосферное давление будет низким.
Ранее синоптики рассказали, какая погода ожидается на Северо-Западе в выходные.
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