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Общество

Высаживать на грядки огурцы и капусту советует сегодня народный календарь

Арина Капустница наступила 18 мая по народному календарю. Об этом пишет calend.ru. В этот день отмечается память Ирины (в русской традиции — Арины) Македонской, которая стала первой женщиной, почитаемой в лике великомучеников.

Она родилась в I веке в семье язычника Ликиния, правителя одной из областей Македонии. Её обучением занимался наставник Апелиан, который был христианином, хотя и скрывал это.

Впоследствии девушка и сама приняла христианство. Когда её отец оставил свой пост, на его место пришёл другой правитель — Седекия, который начал гонения против христиан. Истязаниям подверглась и Ирина, однако пытки не причинили ей вреда. Она прожила долгую жизнь, прославившись способностью исцелять больных.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки, главным образом капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил.

Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

При этом говорили: «Крапиву — чертям, капусту — нам!». Капуста была одним из самых любимых в народе овощей. О ней складывали множество поговорок: «Без капусты щи не густы»; «Премудрость во щах, сила в капусте»; «Для чего огород городить, если капусты не садить?»

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