Историческую реконструкцию «Май 1945-го года» впервые провели в Пушкинском заповеднике

12:41, 18 мая 2025, ПАИ

В рамках всероссийской акции «Ночь музеев» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», в музейном комплексе в деревне Бугрово, 17 мая впервые провели историческую реконструкцию «Май 1945-го года».

Как сообщили ПАИ в службе информации музея, сценарий реконструкции был написан с опорой на архивные материалы, в том числе на публикации газеты «Пушкинский колхозник» от 10 мая 1945 года из Государственного архива Псковской области. Руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова рассказала, что авторы реконструкции в числе прочего дословно использовали фрагменты из репортажа «День победы настал» и заметки «Митинг в честь праздника победы», автор которой цитировал выступления и праздничные обещания вдохновлённых победой представителей власти, активистов, партийный и комсомольских лидеров.



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»



Фото: Наталья Алексеева, служба информации музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское»













«Наши гости пережили волнующие минуты — услышали радиообъявление о победе над фашистской Германией, присоединились к народному ликованию, вникли в планы восстановления района и своего «Пушкинского уголка», говорили о том, что необходимо строить новое жильё, чтобы выселяться из землянок, которые были устроены на территории пушкинской мемориальной усадьбы, — рассказала Ирина Егорова. — А ещё участники программы собственными руками изготовили праздничный транспарант и бумажные цветы, возложили их к Могиле Неизвестного Солдата у входа в Михайловские рощи и при этом пели гимн Советского Союза с тем текстом, который был у него в 1945 году».

В музее воссоздали праздничную атмосферу победного дня: пели, танцевали под гармонь, угощались варёной картошкой и солёными огурцами.

В Пушкинском заповеднике добавили, что в рамках всероссийской акции в музее также прошли специальные экскурсии по следам линии «Пантера» в Михайловских рощах и лекция «Пушкинский заповедник в годы Великой Отечественной войны и послевоенного лихолетья». Кроме того, для гостей музея работала выставка «Быть достойными Великой Победы», открытая накануне 9 Мая.