Выставка «Быть достойными Великой Победы» открылась в «Михайловском»

20:40, 08 мая 2025, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, в канун Дня Победы, открыл выставку, подготовленную к знаменательной дате. Экспозиция называется «Быть достойными Великой Победы» и рассказывает о разрушенном в годы войны и героическими усилиями советских людей восстановленном после освобождения от оккупантов музее, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

Основу масштабной экспозиции составляют материалы из различных фондовых коллекций Пушкинского заповедника. Это фотоматериалы, запечатлевшие разрушенный врагами заповедник, и картины о возвращении к мирной жизни, по замыслу экспозиционеров часто представленные на максимальном контрасте.

Также на выставке можно увидеть закладной камень на месте будущего памятника Пушкину, установленный в 1937 году. Или впечатляющую коллекцию фрагментов тех музейных ценностей, которые были варварски уничтожены немецкими захватчиками и/или возвращены из Германии только отдельными деталями. Впервые музей экспонирует ряд фотоматериалов и документов довоенного и военного периода, в том числе, обнаруженные благодаря кропотливой научной изыскательской работе фотографии всех довоенных и военных руководителей «Государственного Пушкинского уголка».

Выставка «Быть достойными Великой Победы» в научно-культурном центре Государсвенного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) будет открыта для жителей и гостей региона до конца текущего года – года 80-летия Великой Победы. Возрастная рекомендация для посетителей – 6+.