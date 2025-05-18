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Общество

Старый аттракцион с машинками на рельсе демонтировали в псковском Парке культуры и отдыха

В Парке культуры и отдыха имени Пушкина в Пскове демонтировали старый аттракцион с машинками на рельсе, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИФото: ПАИФото: ПАИ

К этому моменту рабочие практически завершили демонтаж. За забором виднеются только остатки рельса, по которому катались машинки-вагонетки.

Появится ли на этом месте что-то вместо изношенного аттракциона, или оно останется пустовать, пока неизвестно.

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