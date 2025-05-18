Кинолог поделился советами, как избежать укачивания собаки в автомобиле

18:58, 18 мая 2025, ПАИ

Собаки наслаждаются поездками на автомобиле, но в начале их может укачивать. Приучать питомцев к путешествиям на машине нужно постепенно, а медицинские препараты следует использовать только в крайних случаях, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Он отметил, что в 90% случаев плохое самочувствие собаки в дороге связано со слабым вестибулярным аппаратом, особенно у щенков до года. Укачивание также может быть вызвано болезнью или стрессом, поэтому важно избегать суеты и громких звуков во время поездок.

Владимир Голубев рекомендовал заранее «закалять» вестибулярный аппарат собаки. Для этого следует начать приучать её к машине: сначала пускать внутрь, чтобы она привыкла, а затем постепенно увеличивать время поездки, начиная с коротких кругов во дворе.

Кроме того, он посоветовал избегать ситуаций, когда автомобиль начинает ассоциироваться у собаки исключительно с негативом, например, поездкой к ветеринару. Поэтому стоит возить питомца не только к врачу, но и в парк или зоомагазин, добавил кинолог.

Президент РКФ также перечислил несколько рекомендаций для комфортной поездки собаки. Так, не следует брать питомца в поездки, если он болен (за исключением поездок к ветеринару). Кормить животное нужно за два часа до отправления и обеспечить его питьевой водой в автомобиле. Полезно заранее подготовить влажные салфетки, пакетики, подстилки и любимые игрушки питомца, а также регулярно проветривать машину.

Для маленьких пород стоит использовать специальное автокресло, а крупных лучше перевозить на заднем сиденье.

Если ничего не помогает, и собака продолжает страдать от укачивания, стоит обратиться к ветеринару за средством от кинетоза. Однако лучше заранее натренировать вестибулярный аппарат собаки и проработать её страхи, советует Владимир Голубев.

Он также добавил, что со временем при частых поездках питомцы начинают получать настоящее удовольствие от машин: с интересом смотрят в окно и рассматривают соседей. Однако кинологи советуют не разрешать собакам полностью высовываться из открытого окна ради их безопасности.