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«Улицы героев»: о подвиге Георгия Меркулова рассказал глава Пскова

О подвиге Георгия Меркулова, в чью честь названа одна из улиц Пскова, рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале в рубрике к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«На Запсковье одна из улиц названа в честь Героя Советского Союза Георгия Меркулова, который прошёл всю войну – от страшного 1941-го до победного 1945 года. Георгий Владимирович сражался на Западном, Калининском, Центральном, Белорусском, 2-м Украинском, 1-м Белорусском фронтах. Будучи дважды раненым, он всегда возвращался в строй!» – подчеркнул Борис Елкин.

Глава города добавил, что Георгий Меркулов продемонстрировал особенно выдающиеся успехи в заключительных битвах Великой Отечественной войны, таких как Висло-Одерская, Восточно-Померанская и Берлинская операции. Вместе со своим полком он преодолел свыше 1 200 километров, участвуя в освобождении городов Польши и Германии, включая столицу Третьего рейха – Берлин, отметил Борис Елкин.

«Благодаря умелому применению самоходной артиллерии, личной инициативе командира и хорошей организации взаимодействия с танковыми бригадами Георгий Владимирович вместе со своими солдатами уничтожил десятки вражеских танков, сотни орудий и живой силы противника. Послевоенная жизнь связала Георгия Меркулова с Псковом, где он жил и трудился долгие годы. Пусть имя героя служит нам напоминанием о мужестве, чести и любви к Отечеству!» – заключил Борис Елкин.

Напомним, что рубрику в честь 80-летия Победы Борис Елкин запустил 2 марта. Он знакомит псковичей с историями героев, в честь которых названы улицы города.

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