Четыре котельные остановят подачу тепла сегодня в Пскове

08:44, 19 мая 2025, ПАИ

Четыре котельные остановят подачу тепла в жилые дома в Пскове сегодня, 19 мая, следует из графика, опубликованного Псковскими тепловыми сетями.

В частности, подачу горячего водоснабжения остановят от котельной № 2БМК на улице Яна Райниса, 53; от котельной № 10 на улице Ижорского Батальона, 24; от котельной № 26 на улице Леона Поземского, 124, а также от котельной № 25 на Рижском проспекте, 5а.

До 2 июня на этих котельных будут проводиться ремонтные работы.

Полный график отключений опубликован здесь.