В России предложили снизить пенсионный возраст для одной категории населения

09:25, 19 мая 2025, ПАИ

В России могут появиться новые льготы для участников СВО. Инициативы, которые планирует выдвинуть председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Госдумы РФ Нина Останина (КПРФ), будут обсуждаться на встрече с замминистра обороны Анной Цивилевой в конце мая, пишет газета «Известия».

Свои предложения, касающиеся новых льгот участникам СВО, могут представить и депутаты из регионов. Их идеи парламентарий также планирует обсудить с заместителем министра. Одна из инициатив — снижение пенсионного возраста для участников спецоперации. Нина Останина предлагает уменьшить его для женщин до 55 лет, а для мужчин — до 60, то есть так, как это было до 2018 года. Также депутаты хотят ввести для участников СВО право бесплатного проезда не только к месту реабилитации, но и к месту отдыха. В комитете Госдумы по бюджету и налогам ранее сообщали, что сегодня они могут компенсировать дорогу к месту лечения и обратно, если заранее обратятся в Соцфонд или подадут заявку через портал госуслуг.

Еще одна мера — увеличение ежемесячного пособия ветеранам боевых действий до размера прожиточного минимума. Сегодня им выплачивают 4,5 тыс. рублей в месяц, что, по мнению депутатов, не отражает вклад, который внесли военные в безопасность страны.

«Наше общество должно консолидированно высказать позицию о праве власти на ежемесячное выделение этим людям средств пожизненно, ну хотя бы в размере прожиточного минимума (на сегодня он составляет около 20 тыс. рублей), — заявила Останина. — У нас даже пенсионеры больше получают, но и этих денег тоже недостаточно».

Помимо этого, депутаты продолжают работать над законопроектом об улучшении жилищных условий для молодых, многодетных семей и семей участников СВО.

«Речь идет о праве списания части ипотечного кредита [для указанных семей]. Мы провели даже видеоконференцию вместе с нашими белорусскими коллегами, поэтому увидели кое-что, что, с нашей точки зрения, может убедить правительство в том, что все-таки этот закон можно принять», — отметила парламентарий.