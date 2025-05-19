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Общество

До +19 градусов ожидается в Пскове 19 мая

19 мая в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем дождь, по южным районам сильный, по северным районам небольшой. Ночью местами небольшой дождь, сообщает Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Ветер днем северных, ночью западных направлений умеренный. Температура днем от +14 до +19 градусов, ночью +3…+8 градусов.

В Пскове днем небольшой дождь, температура от +17 до +19 градусов. В Великих Луках днем сильный дождь. Температура от +14 до +16 градусов.

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