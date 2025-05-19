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Общество

Олег Лебедев: Участие в голосовании за объекты благоустройства – вклад в развитие территории

Участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» позволяет внести вклад в развитие территории, заявил ПАИ глава Куньинского района Олег Лебедев.

Олег Лебедев. Фото: ПАИ

«Ваш голос – это ваш вклад в благоустройство! Приняв участие в голосовании, вы внесёте свой вклад в развитие нашего района», – подчеркнул он.

Глава муниципалитета также напомнил, что в этом году на голосование представлено пять объектов. В Кунье это площадь Ленина, зона отдыха у водоёма «Парники», берег реки Лусни у моста, а также бывшая спортивная площадка за зданием Куньинской средней школы. Также на голосование выдвинут пляж на берегу Жижицкого озера в деревне Нижельское.

Сейчас в голосовании прияли участие уже более 1,5 тысячи жителей муниципалитета.

Напомним, что реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» осуществляется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году на голосование за объекты благоустройства в Псковской области вынесено более ста общественных территорий. «Не может не радовать, что с каждым годом у нас появляется всё больше и больше благоустроенных территорий. И это не только крупные города, но и отдалённые территории. Наша задача – оправдать оказанное доверие людей, сделать всё, чтобы вовремя и качественно отработать каждый проект», – отмечал ранее глава региона Михаил Ведерников.

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