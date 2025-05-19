Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон. Теплоснабжение жилых, административных, общественных и производственных объектов отключили, электростанцию перевели на летний режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Отопительный сезон в Дедовичах продлился 217 дней, что на два дня больше показателя предыдущего года. Псковская ГРЭС обеспечила бесперебойную поставку теплоэнергии потребителям, уточнили в пресс-службе.

В межотопительный период энергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей на выявление скрытых дефектов, после чего приступят к ремонтным работам. Кроме того, для полноценной подготовки к будущему отопительному сезону проведут текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования электростанции.

«Успешное прохождение зимнего максимума – важный показатель надёжной работы электростанции. Ключевую роль здесь играют своевременная подготовка и качество проведённых работ. Летнюю ремонтную кампанию мы начинаем уже на будущей неделе», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 мая 2025

Активную борьбу за квалифицированный персонал в турсфере ведут в Псковской области – специалист
19 мая 2025

Псковская делегация примет участие в финале всероссийского чемпионата «Профессионалы»
19 мая 2025

Псковская область предлагает маршруты, которые не успевают надоесть даже самым опытным туристам – эксперт
19 мая 2025

Победителей детского конкурса «Безопасное колесо» определили в Пскове
19 мая 2025

Фестиваль детства пройдёт в Пскове 1 июня
19 мая 2025

Стартовал патриотический тур проекта «Рождённое Знамя на Псковской земле»
19 мая 2025

Горводоканал Пскова стал призёром всероссийской премии
19 мая 2025

Более 800 человек пострадали от укусов клещей в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...