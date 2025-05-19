Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы

18:58, 19 мая 2025, ПАИ

Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершила отопительный сезон. Теплоснабжение жилых, административных, общественных и производственных объектов отключили, электростанцию перевели на летний режим работы, сообщили ПАИ в пресс-службе предприятия.

Отопительный сезон в Дедовичах продлился 217 дней, что на два дня больше показателя предыдущего года. Псковская ГРЭС обеспечила бесперебойную поставку теплоэнергии потребителям, уточнили в пресс-службе.

В межотопительный период энергетики проведут гидравлические испытания тепловых сетей на выявление скрытых дефектов, после чего приступят к ремонтным работам. Кроме того, для полноценной подготовки к будущему отопительному сезону проведут текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования электростанции.

«Успешное прохождение зимнего максимума – важный показатель надёжной работы электростанции. Ключевую роль здесь играют своевременная подготовка и качество проведённых работ. Летнюю ремонтную кампанию мы начинаем уже на будущей неделе», – отметил заместитель главного инженера Псковской ГРЭС Владимир Станкевич.